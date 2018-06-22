ОПЕК достиг соглашение об общем увеличении добычи на 1 млн б/с, но фактическое будет меньше
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Вена. 22 июня. ИНТЕРФАКС - ОПЕК достиг соглашения об общем увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания министров стран ОПЕК.
При этом фактическое увеличение добычи нефти, с учетом проблем у ряда стран картеля, будет меньшим, отметил он.
"Мы знаем, что некоторые страны не имеют свободных мощностей, распределение будет диспропорциональным. Это определенно не будет больше 1 млн б/с", - сказал министр королевства.
Сс аг фф*
Интерфакс