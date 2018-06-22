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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 15:19 22.06.2018 - 15:19

Вена. 22 июня. ИНТЕРФАКС - ОПЕК достиг соглашения об общем увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания министров стран ОПЕК.

При этом фактическое увеличение добычи нефти, с учетом проблем у ряда стран картеля, будет меньшим, отметил он.

"Мы знаем, что некоторые страны не имеют свободных мощностей, распределение будет диспропорциональным. Это определенно не будет больше 1 млн б/с", - сказал министр королевства.

Сс аг фф*

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