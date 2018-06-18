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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 11:36 18.06.2018 - 11:36

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение, которое позволит увеличить нефтедобычу на 300-600 тыс. баррелей в сутки в течение нескольких следующих месяцев, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По их словам, несмотря на то, что Иран заявил в воскресенье, что выступает против любого увеличения текущих объемов добычи, официальные представители из числа других стран испытывают оптимизм, что на заседании 22-23 июня может быть достигнуто соглашение по относительно небольшому увеличению.

Впрочем, в публикации издания нет ясности, идет ли речь об увеличении нефтедобычи всеми участниками соглашения ОПЕК+ или только об объемах картеля.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Саудовская Аравия и Россия предлагают в третьем квартале текущего года увеличить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки от текущего уровня.

Объемы предполагается распределить пропорционально между всеми участниками. В таком случае на долю ОПЕК может прийтись 1 млн б/с.

Между тем, по данным МЭА, увеличить нефтедобычу смогут лишь Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ и Кувейт. Сделка ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи на 1,8 млн б/с сейчас исполняется больше, чем на 100% за счет падения нефтедобычи в Венесуэле и ряде стран Африки. МЭА подсчитало, что в мае ОПЕК исполнила сделку на рекордные 158%, а страны не-ОПЕК - на антирекордные 60%.

Представитель Ирана в ОПЕК Хоссейн Каземпур Ардебили заявил, что Иран, Венесуэла и Ирак намерены блокировать предложение об увеличении добычи нефти, которое поддерживают Саудовская Аравия и Россия, в ходе встречи ОПЕК в Вене на этой неделе.

Ранее А.Новак говорил, что соглашение, предусматривающее снижение нефтедобычи от уровня октября 2016г на 1,8 млн б/с, перевыполнено на 1 млн б/с.

Таким образом, в настоящее время нефтедобыча меньше уровня октября 2016г на 2,8 млн б/с. В случае ее увеличения на 1,5 млн б/с это означает, что от уровня октября 2016г добыча будет снижена на 1,3 млн б/с, а не на оговоренные 1,8 млн б/с. То есть формально речь идет о смягчении квоты по сокращению нефтедобычи на 500 тыс. б/с.

Сс фф *

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