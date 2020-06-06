Этот контент был опубликован 6 июня 2020 г. 15:57

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС- Страны ОПЕК обсуждают продление майских квот до августа, передало в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на проект итогового коммюнике.

Между тем, проект коммюнике ОПЕК+, который также цитирует агентство, гласит, что страны-"двоечники" должны будут компенсировать недостаточное снижение добычи нефти в июле-сентябре.

Кроме того, планируется, что заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ будут проходить ежемесячно вплоть до декабря 2020 года.

В проекте заявления участники ОПЕК+ призывают другие нефтедобывающие страны помочь стабилизировать мировой рынок нефти.

Как сообщал ранее источник "Интерфакса", по предварительным данным, страны ОПЕК выполнили сделку в мае примерно на 75%, в частности, из-за Ирака и Нигерии. Ирак за все время действия соглашения ни разу его не исполнил, хотя обещал, Нигерия лучше исполняла обязательства. За май Нигерия отчиталась, что исполнила сделку на 52%.

Таким образом, если ОПЕК выполнила сделку на 75%, снизив добычу до 4,6 млн б/с, то странам-"двоечникам" нужно будет в будущем дополнительно снизить добычу примерно на 1,5 млн б/с в последующие месяцы.

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