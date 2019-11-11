Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 9:20

Абу-Даби. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - ОПЕК пригласила Бразилию, одного из быстрорастущих производителей нефти в мире, поучаствовать в переговорах участников сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ в декабре, сообщил журналистам генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о том, что он получил неофициальное приглашение о присоединении страны к ОПЕК после обсуждения этого с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом.

"Я бы хотел, чтобы Бразилия присоединилась к ОПЕК, - сказал президент в ходе экономического форума Future Investment Initiative. - Приглашение было сделано сегодня. Оно было сделано неформально. Это первый шаг к возможному внедрению этой политики в Бразилии", - сказал он в конце октября.

От сс фф др*

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