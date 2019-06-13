Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 12:47

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - ОПЕК понизил оценку роста спроса на нефть в 2019 году на 70 тыс. баррелей в сутки, таким образом, организация не ждет, что потребление "черного золота" перешагнет отметку в 100 млн б/с, остановившись на 99,86 млн б/с.

Как говорится в ежемесячном отчете картеля, потребление нефти вырастет в текущем году лишь на 1,14 млн б/с, оценка понижена главным образом из-за вялого спроса в странах ОЭСР в первом квартале.

Ожидается, что рост спроса будет генерироваться в основном странами Азии во главе с Индией, Китаем, а также американскими странами ОЭСР.

По предварительным данным за апрель, пишет ОПЕК, запасы нефти в странах ОЭСР выросли на 25 млн баррелей - до 2,874 млрд. Это на 54,4 млн баррелей выше, чем годом ранее, и на 7,6 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня, из них 7,9 млн баррелей - это превышение запасов нефтепродуктов, а нефть демонстрирует дефицит в 0,2 млн барр.

Сс вч *

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