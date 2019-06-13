Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 12:47

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - ОПЕК сохранил оценку объема поставок нефти из стран, не входящих в картель, в 2019 году, несмотря на некоторое понижение оценки по США из-за более низкого, чем ожидалось, производства в первом квартале, говорится в ежемесячном отчете организации.

Так, ожидается, что в 2019 году поставки нефти из стран не-ОПЕК вырастут на 2,14 млн баррелей в сутки после роста в 2,91 млн б/с в 2018 году - до 64,51 млн б/с.

При этом ожидается, что из Норвегии и Бразилии в третьем и четвертом кварталах поставки будут меньше, чем ожидалось, однако повышена оценка поставок нефти из Китая и Великобритании.

Прогнозируется, что США останутся основным драйвером роста поставок из стран не-ОПЕК, за ними следуют Бразилия, Россия, Китай, Австралия и Великобритания. В то же время Мексика, Норвегия, Казахстан, Индонезия и Вьетнам, продемонстрируют самые большие темпы падения.

Согласно отчетности, по США и России оценка поставок понижена на 10 тыс. б/с в отношении каждой страны - до 18,5 млн б/с (вместе с газоконденсатом) и 11,53 млн б/с соответственно.

"Вслед за разочаровывающим четвертым кварталом 2018 года, когда обвалились цены на нефть, многие добывающие компании, которые активны в основном в добыче сланцевой нефти в США, решили снизить инвестиции на 2019 год по сравнению с 2018 годом", - комментирует ОПЕК понижение прогноза по США. Добыча нефти в США, как ожидается, вырастет в 2019 году на 1,37 млн б/с - до 12,33 млн б/с.

Прогноз по поставкам из Китая повышен с 4,03 млн б/с до 4,09 млн б/с.

Сс вч *

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