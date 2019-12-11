Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 14:08

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - ОПЕК сохранил оценку темпа роста спроса на нефть и в 2019, и в 2020 году, говорится в ежемесячном отчете картеля.

Так, в 2019 году, подсчитал ОПЕК, спрос на нефть вырастет на 0,98 млн б/с по сравнению с 2018 годом - до 99,8 млн б/с.

Оценка роста на 2020 год также сохранена - потребление нефти вырастет на 1,08 млн б/с и достигнет 100,88 млн б/с.

Предварительные данные за октябрь показывают, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР снизились на 5,1 млн баррелей по сравнению с предыдущим месяцем - до 2,933 млрд баррелей, что на 82,5 млн барр. выше, чем годом ранее и на 32,8 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня.

При этом запасы нефти выросли на 18,9 млн барр., что на 18,3 млн барр. выше среднего пятилетнего уровня, а запасы нефтепродуктов снизились на 23,9 млн барр. - это на 14,5 млн барр. выше среднего пятилетнего уровня.

Прогноз спроса на нефть стран ОПЕК в 2019 году не изменился и составляет 30,7 млн б/с, что на 0,9 млн б/с ниже уровня 2018 года. Оценка спроса на нефть ОПЕК в 2020 году также не изменилась и составляет 29,6 млн б/с, то есть на 1,1 млн б/с ниже текущего года.

Сс фф де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!