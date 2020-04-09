Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 17:46

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Альянс ОПЕК+ обсуждает возможность снижения нефтедобычи на 10 млн б/с, при том, что вместе с другими странами, не входящими в альянс, сокращение производства составит 20 млн б/с, пишет Dow Jones со ссылкой на источники.

Агентство Bloomberg отмечает, что ОПЕК+ еще дорабатывает соглашение, и цель может измениться. Dow Jones пишет, что ОПЕК+ близка к сделке, согласно которой Россия снизит добычу нефти на 2 млн б/с, Саудовская Аравия - на 4 млн б/с, не указывая базу снижения.

Сс ск пч

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