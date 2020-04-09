Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 21:28

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Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - ОПЕК+ обсуждает два сценария - снижение добычи нефти на 10 млн б/с и 11 млн б/с, передает агентство Shana слова министра нефти Ирана Бижана Зангане.

По его словам, эти цифры не включают добычу других стран, как США, Бразилии и Норвегии.

Если снижение составит 10 млн б/с, то каждая страна должна будет снизить добычу на 22%.

"Исходя из рассматриваемых предложений, у нас будет это сокращение в мае и июне, а затем, с июля до конца этого года среднесуточная добыча будет снижаться на 8 млн баррелей", - сказал Зангане.

По словам Зангане, после этого рынку могут понадобиться сокращения в течение будущих двух лет на 6 млн б/с.

Иран, Венесуэла и Ливия по-прежнему исключены из сделки.

Сс йм пч

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