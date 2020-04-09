Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Страны ОПЕК+ на заседании обсуждают возможность снижения странами ОПЕК+, а также другими государствами, в целом на 10 млн б/с, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

При этом, организация ожидает, что страны G20 снизят добычу минимум на 5 млн б/с.

Сс ск *

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