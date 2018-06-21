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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 21:49 21.06.2018 - 21:49

Вена. 21 июня. ИНТЕРФАКС - ОПЕК+ по-прежнему обсуждают 4 сценария развития сделки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегата.

В том числе, обсуждаются варианты повышения на добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, на 1,5 млн б/с и 1,8 млн б/с. Четвертый сценарий не уточняется.

По его словам, пока не понятно, какой сценарий будет выбран.

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