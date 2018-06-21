ОПЕК+ по-прежнему обсуждает 4 сценария повышения добычи
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Вена. 21 июня. ИНТЕРФАКС - ОПЕК+ по-прежнему обсуждают 4 сценария развития сделки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегата.
В том числе, обсуждаются варианты повышения на добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, на 1,5 млн б/с и 1,8 млн б/с. Четвертый сценарий не уточняется.
По его словам, пока не понятно, какой сценарий будет выбран.
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Интерфакс