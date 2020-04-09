Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - ОПЕК+ рассматривает возможность снизить добычу на 10 млн б/с в течение двух месяцев, передает агентство Bloomberg со ссылкой на делегата.
По словам источников агентства, более низкие объемы сокращения добычи ОПЕК+ рассматриваются на более долгий срок.
Сс йм ск ВВ*
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