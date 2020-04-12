Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 1:00

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Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Страны ОПЕК+ на заседании в воскресенье договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Так, в мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с, с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с, далее - до мая 2022 года - 5,7 млн б/с.

База отсчета квот - октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии для которых она составит 11 млн б/с.

Соглашение действует до 30 апреля 2022 года, однако продление соглашения будет рассмотрено в течение декабря 2021 года.

Соблюдение соглашения будет основано на данных по добыче нефти (конденсат не указан - ИФ) и на основе информации из вторичных источников, в соответствии с методологией, применяемой для стран-членов ОПЕК.

В релизе отмечается, что следующее заседание ОПЕК+ назначено на 10 июня в формате вебинара, чтобы определить дальнейшие возможные действия, необходимые для балансировки рынка.

Страны ОПЕК+ также подтвердили и продлили мандат министерского мониторингового комитета (JMMC) и его членов.

Сс бм

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