Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 16:58 21.06.2018 - 16:58

Вена. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Страны-участницы соглашения ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи хотят вернуться к уровням добычи, которые соответствуют выполнению сделки на 100% в целом, сообщил министр нефти Омана Мохаммед аль-Румхи "Интерфаксу".

"Мы хотим вернуться к уровню " минус 1,8 млн б/с" (на такой объём страны договорились снизить добычу - ИФ). Для этого нужно добавить на рынок 1 млн б/с (поскольку из-за некоторых стран реальное сокращение сейчас составляет 2,8 млн б/с)", - сказал он.

"Одни говорят, что если убрать с рынка 1 млн б/с, то ОПЕК+ вернется к уровню, когда были сокращения на 1,8 млн б/с. Но некоторые говорят, что из-за того, что с 2016 до 2018 года выросли поставки сланцевой нефти на еще около 1 млн б/с, необязательно, что рынок теряет 2,8 млн б/с", - отметил министр.

"Но другие говорят, что спрос, как ожидается, вырастет на 1,5 млн б/с по сравнению с 2016 годом", - добавил он.

Один из источников, близких к ОПЕК, сказал, что растущая американская добыча полностью покрывает увеличивающийся спрос, поэтому увеличение добычи странами ОПЕК+ на уровень больше 1 млн б/с возможно если, например, некоторые участники соглашения превысят обязательства по сокращению, то есть снизят добычу больше, чем оговорено.

Сс аг фф ан

Neuer Inhalt Horizontal Line