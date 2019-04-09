Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 17:04

Сидней. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Wynn Resorts Ltd., оператор казино в Лас-Вегасе и Макао, отказался от намерения купить австралийскую Crown Resorts Ltd.

Wynn Resorts сделала это заявление всего через несколько часов после того, как официально объявила о проведении предварительных переговоров о сделке, отмечают американские СМИ.

Американская компания предлагала 14,75 австралийского доллара ($10,51) за акцию Crown, стоимость которых на закрытие рынка в понедельник находилась на отметке 11,74 доллара. Таким образом, в целом стоимость сделки составила бы $7,1 млрд. Wynn Resorts предлагала оплатить покупку Crown на 50% за счет денежных средств и на 50% - за счет собственных акций.

Котировки акций Wynn Resorts рухнули на 4% после того, как ранее достигли семимесячного максимума.

За последние 12 месяцев капитализация Wynn Resorts упала на 23%, в то время как американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 10% за этот период.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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