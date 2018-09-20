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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 9:34 20.09.2018 - 09:34

Иерусалим. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Израильский оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) обнародовал сделанные из космоса снимки объектов в Сирии, разрушенных ударами израильских истребителей, сообщает израильская газета "Таймс оф Исраэл".

На снимках запечатлены руины склада с боеприпасами в сирийской Латакии, разрушенного 17 сентября в результате атаки израильских истребителей.

Предварительные данные: склад с боеприпасами в сирийской Латакии, атакованный два дня назад, полностью уничтожен", - цитирует газета комментарий к фотографиям в Twitter компании.

Отмечается, что склад был разрушен 17 сентября, тогда же по ошибке был сбит российский самолет Ил-20.

Вечером в понедельник над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих.

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом он утверждал, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.

В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на Дамаск.

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