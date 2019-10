Москва. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Оператор шести танкеров Arc7 для "Ямал СПГ" - совместное предприятие канадской Teekay и "дочки" китайской Cosco - было исключено OFAC из списка подсанкционных лиц благодаря реструктуризации Cosco Shipping Energy Transportation Co., Ltd., сообщила Teekay.

"COSCO Shipping Energy Transportation Co., Ltd. завершила реструктуризацию собственности", что привело к тому, что ее дочернее предприятие China LNG Shipping (Holdings) Ltd - партнер Teekay в СП и само это СП больше не классифицируются как "заблокированные лица" по правилам Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов Соединенных Штатов Америки (OFAC), сообщила компания.

25 сентября США внесли в санкционный список две дочерних компании Cosco, включая Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co., Ltd. (Cosco Dalian). Cosco Dalian является прямым владельцем 50% China LNG Shipping Limited (CLNG), которая вместе с Teekay владеет 6 танкерами для "Ямал СПГ".

В результате CLNG также стала считаться подсанкционным лицом.

В настоящее время на проекте "Ямал СПГ" работает 13 таких танкеров, 14-й направляется в порт для загрузки, пятнадцатый проходит испытания, свидетельствуют данные системы слежения за судами.

Танкеры ледового класса необходимы, чтобы вывозить СПГ из Арктики по Северному морскому пути. Обычно ледовая обстановка в регионе позволяет ходить без использования ледоколов до ноября. "Ямал СПГ" также имеет флот конвенционных судов.

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), а также компании с его контролирующим участием, в том числе "Ямал СПГ", с 2014 года находятся под секторальными санкциями США, запрещающими американским лицам предоставлять компании финансирование сроком более, чем на 90 дней. С тех пор "Ямал СПГ" не привлекает финансирование в долларах.

Акционерами "Ямал СПГ" являются "НОВАТЭК" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового пути (9,9%).

