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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 11:41 14.06.2018 - 11:41

Токио. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Oriental Land Co., оператор парка развлечений Диснейленд в Токио, планирует инвестировать 250 млрд иен ($2,3 млрд) в самое масштабное расширение парка за последние 20 лет.

Как говорится в сообщении компании, средства будут потрачены на модернизацию водного парка, в том числе строительство в нем гостиницы, и создание новых тематических зон, посвященных мультфильмам "Холодное сердце" и "Питер Пэн".

Ожидается, что новые зоны откроются в середине 2022 года и принесут 50 млрд иен дополнительной выручки в год.

Кроме того, Oriental Land договорилась с Walt Disney Co. о продлении лицензии на управление парком на 30 лет, до 2076 года.

Токийский Диснейленд был открыт в 1983 году, став для Disney первым тематическим парком развлечений за пределами США. В 2001 году при нем открылся отдельный водный парк, DisneySea. В 2017 году Диснейленд в Токио посетили 16,6 млн человек, DisneySea - 13,5 млн человек.

Служба финансово-экономической информации

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