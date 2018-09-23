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Этот контент был опубликован 23 сентября 2018 г. 10:56 23.09.2018 - 10:56

Иерусалим. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в воскресенье заявил, что израильские власти будут продолжать военные операции в Сирии, несмотря на инцидент с российским самолетом Ил-20.

"Мы довольно четко дали понять, что не допустим превращения Сирии в передовую иранскую базу против Израиля. Мы продолжим действовать, чтобы предотвратить это. У нас есть необходимые средства и возможности", - сказал А.Либерман в эфире израильского радио "Решет Бет".

Вечером в понедельник над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих.

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом он утверждал, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.

После инцидента министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что израильские F-16 наносили удары по Сирии под прикрытием российского самолета Ил-20, предполагая, что сирийские силы ПВО не будут действовать в этом направлении. "Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские системы ПВО действовать не будут, был нанесен удар",- заявил С.Шойгу.

В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на Дамаск. В Армии обороны Израиля отмечают, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.

1тэ ав

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