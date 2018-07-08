Операцию по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановили на 10 часов
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***Из пещеры вывели четверых школьников
Лондон. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Спасатели приостановили операцию по освобождению детской футбольной команды из пещеры на севере Таиланда, сообщает в воскресенье телеканал "Скай ньюс".
Губернатор провинции Чианграй, в которой проводится спасательная операция, Наронгсак Оссатанакорн заявил, что спасателям потребуется "порядка 10 часов", чтобы подготовиться к следующему этапу операции.
Губернатор также отметил, что операция проходит "лучше, чем ожидалось".
Местные власти сообщают, что из пещеры удалось вывести четверых мальчиков, все они доставлены в больницу. Ранее ряд СМИ писал, что речь может идти уже о шести спасенных.
Телеканал отмечает, что над спасением детей работали 50 иностранных и 40 таиландских дайверов.
Группа из 12 человек, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер в субботу, 23 июня, отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в нее оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.
Мальчиков и тренера обнаружили примерно в пяти километрах от входа в пещеру через 10 дней после того, как они туда попали.
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Интерфакс