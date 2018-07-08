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Этот контент был опубликован 8 июля 2018 г. 16:46 08.07.2018 - 16:46

***Из пещеры вывели четверых школьников

Лондон. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Спасатели приостановили операцию по освобождению детской футбольной команды из пещеры на севере Таиланда, сообщает в воскресенье телеканал "Скай ньюс".

Губернатор провинции Чианграй, в которой проводится спасательная операция, Наронгсак Оссатанакорн заявил, что спасателям потребуется "порядка 10 часов", чтобы подготовиться к следующему этапу операции.

Губернатор также отметил, что операция проходит "лучше, чем ожидалось".

Местные власти сообщают, что из пещеры удалось вывести четверых мальчиков, все они доставлены в больницу. Ранее ряд СМИ писал, что речь может идти уже о шести спасенных.

Телеканал отмечает, что над спасением детей работали 50 иностранных и 40 таиландских дайверов.

Группа из 12 человек, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер в субботу, 23 июня, отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в нее оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.

Мальчиков и тренера обнаружили примерно в пяти километрах от входа в пещеру через 10 дней после того, как они туда попали.

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