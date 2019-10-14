Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 10:48

Брюссель. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Главный приоритет Совета ЕС по иностранным делам, собравшегося в Люксембурге, в том, чтобы положить конец происходящему на северо-востоке Сирии турецкому вторжению, заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

"Мы постараемся добиться достаточного давления международного сообщества, чтобы остановить эту операцию. Сегодня будем обсуждать наилучшие средства прийти к этому", - сказал Рейндерс в понедельник журналистам перед заседанием совета.

Он, в частности, рассчитывает на продвижение в вопросе оружейного эмбарго для Турции со стороны стран ЕС.

"Помимо этого есть, вероятно, другие средства давления, но первым приоритетом действительно является положить конец операции, потому что она несет настоящую дестабилизацию региону со всеми последствиями, которые это может иметь", - подчеркнул бельгийский министр, подтвердив осуждение турецкой операции Евросоюзом.

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