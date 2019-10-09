Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 16:06

Стамбул. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Операция Турции на севере Сирии проводится в без нарушений международного права, устава ООН и резолюций СБ ООН, заявил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Наша операция проводится в соответствии с нормами международного права, уставом ООН и резолюциями СБ ООН по борьбе с терроризмом", - приводит агентство "Анадолу" слова министра.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте операции "Родник мира", цель которой - борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ).

Между тем, представитель Сирийских демократических сил (СДС) Мустафр Бали заявил, что ВВС Турции наносят авиаудары по "зонам, в которых живут гражданские" на севере Сирии.

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