Стамбул. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Операция Турции на севере Сирии проводится в без нарушений международного права, устава ООН и резолюций СБ ООН, заявил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Наша операция проводится в соответствии с нормами международного права, уставом ООН и резолюциями СБ ООН по борьбе с терроризмом", - приводит агентство "Анадолу" слова министра.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте операции "Родник мира", цель которой - борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ).
Между тем, представитель Сирийских демократических сил (СДС) Мустафр Бали заявил, что ВВС Турции наносят авиаудары по "зонам, в которых живут гражданские" на севере Сирии.
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