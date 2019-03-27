Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 14:48

Брюссель. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Государства-члены ЕС договорились о продлении на полгода мандата военно-морской операции "София", но корабли в ней пока не будут задействованы, сообщила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Государства-члены решили продлить на 6 месяцев мандат операции "София" с временным приостановлением морской составляющей. Тем временем мы продолжим искать на уровне государств-членов решение проблемы высадки (подобранных в море мигрантов - ИФ)", - заявила пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

"Это правда, что эта морская операция осталась без морской техники. И невозможно реализовывать ее мандат. Но решение было принято таким, как оно есть, государствами-членами. Вот так выглядит состояние дел", - сказала представитель Ф.Могерини.

Она пояснила, что "это соглашение на данной стадии является политическим соглашением государств-членов". "Оно должно быть выражено в надлежащей форме решения Совета ЕС до конца марта", - добавила М.Коцьянчич.

По ее словам, командующий операцией получит соответствующие инструкции, согласно которым дальнейшее развертывание морской составляющей будет приостановлено. "И пока действие судов будет приостановлено, мандат не может выполняться", - повторила она.

При этом пресс-секретарь сообщила, что мандат сохраняется неизменным. Он включает меры против организаторов и исполнителей контрабандной перевозки людей, обеспечение оружейного эмбарго у берегов Ливии и подготовку ливийской береговой охраны.

"Вы знаете, что не было найдено никакого решения для проблемы высадки", - объяснила ситуацию М.Коцьянчич, напомнив, что Ф.Могерини в последние месяцы неоднократно предупреждала, что без решения этой проблемы операции "София" грозит приостановка.

Представитель главы европейской дипломатии подтвердила, что операция "София" является "основным разделом работы, направленной на нарушение действий контрабандистов".

"Речь также идет об усилении морской безопасности в центральном Средиземноморье", - отметила М.Коцьянчич.

Целью операции "София" является спасение мигрантов в Средиземном море и попытка взять под контроль ситуацию с беженцами.

Установленный срок проведения операции "София" истекал 31 марта 2019 г.

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