Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 10:12

Стамбул. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Операция ВС Турции "Родник мира" на севере Сирии проходит успешно и в соответствии с планом командования, сообщило в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на министерство обороны Турции.

Турецким военным при этом удалось установить контроль над целым рядом первоочередных целей на сирийской территории.

В Минобороны также сообщили, что ВС Турции в ночь на четверг вели успешные наземные действия, а также наносили удары с воздуха.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!