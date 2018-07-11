Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 9:04 11.07.2018 - 09:04

Дели. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Девять человек, среди которых восемь детей, погибли в индийском штате Манипур в результате схода оползней, спровоцированных муссонными дождями, передает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, оползень сошел на деревню, расположенную в горах, в ночь на среду. Помимо детей жертвой оползня стала женщина.

Отмечается, что спасатели уже добрались в район происшествия, чтобы помочь другим жителям этой горной местности.

Агентство напоминает, что ежегодно сезон муссонных дождей в Индии длится с июня по сентябрь, в течение которого регулярно происходят сходы оползней.

1кю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line