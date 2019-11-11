Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 2:31

*** Кубинское посольство сообщает о провокациях против него

Мадрид. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - В столице Боливии Ла-Пасе оппозиционно настроенные лица захватили посольство Венесуэлы, сообщает венесуэльское информагентство.

"Мы в порядке, но они захватили посольство и готовятся в отношении нас устроить кровавую расправу", - цитирует агентство заявление посла Венесуэлы в Боливии Крисбейле Гонсалес.

Она обратилась с просьбой осудить этот акт насилия над дипломатической миссией.

Источники в кубинском посольстве в Ла-Пасе сообщают, что на заборе дипмиссии появились провокационные надписи и знаки.

Как сообщалось, президент Боливии Эво Моралес, а затем и все высшее руководство Боливии, объявил об отставке на фоне общественных протестов, начавшихся после 20 октября, когда в Боливии прошли президентские выборы, в ходе которых были отмечены многочисленные факты мошенничества.

В связи с этим, полиция взяла под стражу председателя Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии Марию Эухению Чоке и ее заместителя Антонио Костаса, сообщили боливийские СМИ.

Эта мера применена к руководителям боливийского избиркома по решению министерства внутренних дел в связи с тем, что их подозревают в причастности к выявленным правонарушениям, совершенным в ходе президентских выборов 20 октября.

Прокуратура Боливии начала расследование по фактам правонарушений, в частности фальсификации документов, манипуляциям информацией, сокрытия результатов, подлогов и потворства правящим кругам, а также несоответствия должностным требованиям.

Между тем, министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо сообщила в ночь на понедельник о намерении полиции задержать Эво Моралеса, объявившего ранее об отставке.

"Боливийская полиция незаконно намеревается задержать Эво Моралеса. Мы сообщаем миру об этом сумасшествии", - написала она в своем твиттере.

"Я осуждаю государственный переворот в Боливии. Необходимо осознать, что несколько часов назад Эво Моралес объявил о новых выборах. Смысл отставки, объявленной Эво Моралесом, заключается в том, чтобы прекратить кровопролитие в Боливии. Но как не посмотри, это - государственный переворот", - добавила она.

1гк тг

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