Оппозиционеры из Свободной сирийской армии не намерены воевать против курдов без поддержки Турции

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 15:35

Дубай. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Бойцы оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) не намерены проводить операции против курдских ополченцев в районе Манбиджа, если не получат поддержку от ВС Турции, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ со ссылкой на одного из командиров ССА Халеда Хаюса.

"Мы не сможем вести бои без турецкой поддержки", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, кроме того, расстановка сил в районе Манбиджа в настоящее время меняется в пользу сирийских правительственных сил и курдских ополченцев.

О ситуации в районе этого города на севере Сирии поступают противоречивые данные. Сначала сирийские государственные СМИ объявили, что военные вошли в Манбидж по приглашению курдов. Однако позже агентство Associated Press сообщило со ссылкой на курдского чиновника Ильхама Ахмеда, что правительственные войска подошли к городу, но еще не вошли в него.

Курды опасаются, что армия Турции начнет против них операцию в Манбидже. Поэтому они рассчитывают на поддержку правительственных войск.

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