Этот контент был опубликован 22 декабря 2019 г. 23:45

Брюссель. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава оппозиционной Социал-демократической партии и бывший премьер-министр Зоран Миланович побеждает в первом туре президентских выборов в Хорватии, сообщила Государственная избирательная комиссия в воскресенье после подсчета 99% голосов.

Миланович получил 29,5% голосов, опередив действующего правоцентристского президента Колинду Грабар-Китарович, набравшую 26,7% голосов.

Тем временем независимый кандидат Мирослав Шкоро занял третье место с 24,4% голосов.

Таким образом, Миланович и Грабар-Китарович выходят во второй тур президентских выборов, который должен состояться 5 января 2020 года.

Выборы президента прошли в Хорватии в воскресенье.

За пост главы государства боролись 11 кандидатов, зарегистрированных Государственной избирательной комиссией.

Президент Хорватии выполняет главным образом представительские функции и не имеет права принятия решений по вопросам внутренней и внешней политики страны, это является прерогативой правительства.

1вз тг

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