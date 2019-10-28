Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 1:24

Мадрид. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Левоцентристский оппозиционер Альберто Фернандес одерживает победу на президентских выборах в Аргентине, свидетельствуют данные подсчета 73% избирательных бюллетеней.

Согласно предварительным результатам, левоцентристский оппозиционер Альберто Фернандес набирает 47,30%. При этом действующий президент Маурисио Макри получает 41,30%.

Граждане Аргентины в воскресенье проголосовали на парламентских и президентских выборах.

За пост главы государства борются действующий президент Маурисио Макри и левоцентристский оппозиционер Альберто Фернандес.

Экс-руководитель страны Кристина Фернандес де Киршнер в случае победы Альберто Фернандеса станет вице-президентом.

Победа в первом туре обеспечена кандидату, набравшему больше 45%, либо 40%, но с разницей более чем в 10% по отношению к ближайшему сопернику.

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