Этот контент был опубликован 22 ноября 2019 г. 18:51

***Нетаньяху в видеообращении заявил, что премьер-министра Израиля выбирают его граждане

Иерусалим. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Оппозиционная израильская партия "Кахоль-лаван" призывает главу правительства Израиля Биньямину Нетаньяху отказаться ото всех министерских постов, которые он сейчас занимает, сообщает в пятницу газета "Джерузалем пост".

"На основании решения Верховного суда министр, в отношении которого выдвинули обвинения, не может сохранять свой пост. Поэтому необходимо, чтобы вы освободили министерские должности, которые вы занимаете в правительстве Израиля", - говорится в заявлении "Кахоль-лаван". При этом в партии не против, чтобы Нетаньяху пока оставался по посту главы правительства.

В настоящее время помимо должности премьер-министра Нетаньяху занимает пост министра здравоохранения, министра по делам диаспоры, министра сельского хозяйства и министра труда и социального обеспечения.

Лидер блока "Авода-Гешер" Амир Перец, в свою очередь, добивается ухода Нетаньяху именно с должности премьер-министра.

Он получил юристам партии обратиться с соответствующим требованием в Верховный суд Израиля.

"Обвинения в отношении Нетаньяху - это причина того, почему у нас нет правительства. В демократической стране мы не можем мириться с премьер-министром, находящимся под следствием", - заявил Перец.

Сам Нетаньяху в пятницу в пятницу опубликовал на своей странице в Facebook обращение, в котором заявил, что примет решение суда по своему делу. В то же время, он заявил, что премьер-министра в Израиле выбирают только его граждане.

"Я хочу ясно сказать, что премьер-министра Израиля выбирают граждане", - заявил Нетаньяху, поблагодарив своих сторонников за поддержку.

В четверг генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит выдвинул против Нетаньяху обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве.

Нетаньяху затем заявил, что выдвинутые против него обвинения в коррупции являются политически мотивированными и направлены на его отстранение от должности.

Это происходит на фоне неудачных попыток сформировать правительство в Израиле.

В Израиле в этом году уже дважды прошли досрочные выборы: в апреле и в сентябре. По итогам апрельских выборов президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху сформировать правительство, но тот не смог этого сделать, и парламент объявил о самороспуске и проведении новых выборов. Они состоялись в сентябре. Правые и левые партии набрали примерно одинаковое количество голосов, а Ривлин вновь поручил формирование коалиции Нетаньяху, и премьеру во второй раз не удалось это сделать.

После этого Ривлин поручил формирование коалиции лидеру "Кахоль-лаван" Бенни Ганцу, который также сообщил, что не смог сформировать правительство.

Теперь правительство Израиля может попытаться сформировать любой депутат Кнессета. Если это не удастся, в Израиле пройдут третьи выборы.

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