Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Две крупнейшие оппозиционные партии Швеции - либерально-консервативная Умеренная коалиционная партия и популистские "Шведские демократы" - в пятницу призвали в течение ближайших недель создать независимую комиссию для проверки действия властей в связи со вспышкой коронавируса, сообщили западные СМИ.

"Есть много тех, кто согласен с нами: комиссия должна быть назначена как можно скорее, (не нужно - ИФ) ждать периода после кризиса", - заявил лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон.

Ранее премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, председатель Социал-демократической рабочей партии Швеции, поддерживал идею формирования такой комиссии, однако выразил готовность назначить ее лишь после окончания эпидемии. В свою очередь Кристерссон отметил, что если Лёвен не поторопится с этой инициативой, то лидер Умеренной коалиционной партии поднимет этот вопрос на следующей неделе в парламенте.

Предполагается, что комиссия, в том числе, проанализирует экономические антрикризисные меры и проблему того, почему возникли задержки с тестированием на вирус. Так, СМИ отмечают, что, хотя власти нарастили мощности тестирования до 100 тыс. анализов в неделю, однако к концу мая, из-за бюрократических препятствий, тестировать получается лишь примерно 30 тыс. человек в неделю.

Швеция в отличие от других скандинавских и европейских стран не ограничивала полностью из-за пандемии коронавируса передвижения жителей страны, работу предприятий и развлекательных учреждений. Подобные меры вызвали неоднозначную реакцию как в Швеции, так и за рубежом.

По последним данным, в Швеции выявлены 36 476 случаев коронавируса, скончались 4 350 инфицированных. Более 75% умерших приходится на дома престарелых и на лиц, которые получали помощь на дому.

Ранее шведские ученые обнародовали исследование, согласно которому только у 7,3% жителей столицы Швеции Стокгольма обнаружены антитела от коронавируса COVID-19. Для исследования привлекались результаты 1,1 тыс. анализов, собранных по всей стране, однако пока что обнародованы лишь данные по Стокгольму. Тогда западные СМИ отмечали, что результаты данного исследования шведских ученых могут вызвать сомнения в эффективности стратегии, избранной Швецией в борьбе с коронавирусом, и в том, что в результате жители страны смогли выработать коллективный иммунитет в достаточных масштабах.

Тем временем Норвегия и Дания договорились открыть границы между собой, но не со Швецией.

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