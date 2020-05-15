Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 13:51

Берлин. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Польский политик Малгожата Кидава-Блоньская от оппозиционной партии "Гражданская платформа" сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов президента Польши, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Ожидается, что в скором времени партия объявит о том, кто из политиков сможет ее заменить. В частности рассматриваются кандидатуры мэра Варшавы Рафала Тшасковского и бывшего главы МИД и экс-министра обороны Радослава Сикорского.

Изначально проведение президентских выборов в Польше было намечено на 10 мая. В списке 10 кандидатов, в их числе и нынешний глава государства Анджей Дуда, полномочия которого истекают в августе этого года. Позднее голосование было отложено из-за ситуации с коронавирусом. Точной его даты пока нет.

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