Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 8:22

Мадрид. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Бывший министр сельского хозяйства, выдвиженец от оппозиции Лаурентино Кортисо в ночь на понедельник заявил о победе на президентских выборах, которые состоялись в Панаме в воскресенье.

Заявление прозвучало на момент, когда было подсчитано 95% бюллетеней.

Избирательная комиссия Панамы называет Л.Кортисо лидером гонки и "виртуальным победителем", поскольку официально результаты президентских выборов планируется объявить в четверг.

Л.Кортисо представляет левоцентристский альянс "Объединяя силы".

Уходящий президент Панамы Хуан Карлос Варела уже позвонил Л.Кортисо и поздравил его с победой на выборах.

Основной соперник Л.Кортисо правоцентрист Ромуло Ру от коалиции "Путь к пробуждению" ранее заявлял, что не признает итогов воскресных выборов. "Разрыв крайне мал, поэтому давайте дождемся окончательных результатов", - сказал он.

Наблюдатели называют это голосование историческим, ввиду малого разрыва - в два процентных пункта - между лидером и его основным конкурентом.

Нынешнее голосование в Панаме стало первым с момента внесения в прошлом году изменений в избирательное законодательство страны, которые в частности предусматривали ограничение сроков и объемов финансирования избирательных кампаний.

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