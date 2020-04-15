Лондон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Новый лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер правительство Джонсона посвятить общественность в детали плана выхода страны из режима изоляции, действующего в связи с коронавирусом, передает в среду BBC.
"Людям нужна надежда, им нужно знать, что в конце тоннеля есть свет", - заявил он в интервью радиостанции BBC.
Стармер направил письмо на имя главы МИД Британии Доминика Рааба, в котором призвал министров в течение недели описать план, в котором будет разъяснено, какие сектора экономики будут поддержаны в первую очередь.
"Мы не можем повторить ошибки, которые были допущены", - отмечается его тексте.
Глава британской оппозиции считает, что план должен быть представлен до 21 апреля, когда парламент вернется с пасхальных каникул.
В Британии выявили 93,8 тыс. случаев заражения Covid-19, скончались 12,1 тыс. человек.
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