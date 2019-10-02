Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 11:03

***Сам Моррисон назвал разговор коротким и будничным

Лондон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Лидер австралийской оппозиции потребовал от премьер-министра Австралии Скотта Моррисона опубликовать стенограмму разговора с президентом США Дональдом Трампом, в котором Трамп попросил премьера оказать помощь в проверке "российского расследования", сообщает телеканал ABC News.

"Премьер-министр должен объяснить, что на самом деле произошло. Он должен опубликовать стенограмму или связанную с ней информацию", - заявил лидер оппозиционной Австралийской лейбористской партии Энтони Альбанезе.

Альбанезе обвиняет Моррисона в том, что тот пытается завладеть расположением Трампа в ущерб национальным интересам Австралии, отмечает телеканал.

По словам же Моррисона, его разговор с Трампом был коротким и будничным.

Моррисон заявил, что Трамп попросил его наладить контакт между властями Австралии и генеральным прокурором США Уильямом Барром, что он с радостью сделал.

Премьер Австралии подчеркнул, что Австралия часто делится информацией с США, и было бы "достаточно необычно" отказать Трампу в его просьбе.

"Австралия не будет делать что-либо, противоречащее ее национальным интересам", - сказал Моррисон в интервью телеканалу Sky News.

Газета The New York Times сообщила ранее со ссылкой на двух чиновников, что Трамп во время телефонного разговора с Моррисоном просил оказать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в поиске информации, чтобы дискредитировать расследование о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

Издание пишет, что Белый дом ограничил доступ к расшифровке звонка. С его содержанием может ознакомиться лишь небольшая группа помощников президента. По словам одного из собеседников газеты, это напоминает ситуацию со звонком Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому, в связи с которым демократы в Конгрессе США начали расследование, целью которого является решение об импичменте.

Тем временем министерство юстиции подтвердило сообщение газеты, заявив, что прокурор США Джон Дарем, который выясняет причины начала расследования Мюллера, "собирает информацию из многочисленных источников, включая ряд зарубежных стран".

Глава австралийского МИД Марис Пейн после публикаций СМИ заявила, что то, что Канберра предложила Вашингтону помощь в деле расследования "вмешательства России" в президентские выборы в США 2016 года отвечает национальным интересам Австралии.

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