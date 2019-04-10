Иерусалим. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидеры оппозиционного политического альянса "Кахоль-Лаван" Бени Ганц и Яир Лапид в среду признали поражение на парламентских выборах в Израиле, передает The Times of Israel.
Оппозиционеры пообещали продолжить борьбу за власть в Израиле.
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