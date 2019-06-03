Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 20:39

Таллин. 3 июня. ИНТЕРФАКС - В парламенте Эстонии в понедельник провалилось предложение депутатов от оппозиционных партии Реформ и Социал-демократической партии выразить недоверие министру внутренних дел, председателю Консервативной народной партии (EKRE) Марту Хельме (Mart Helme).

Оппозиционеры обвинили министра внутренних дел и его сына, министра финансов Мартина Хельме (Martin Helme) в нарушении Закона о выборах. По мнению оппозиции, министры нарушили правила голосования: в день выборов в Европарламент они призывали голосовать за свою партию EKRE.

Как отметила председатель партии Реформ Кая Каллас (Kaja Kallas), "полиция возбудила в отношении Марта и Мартина Хельме делопроизводство о нарушении законодательства и предписала снять с эфира передачу, в которой было допущено нарушение. Совершенное Мартом Хельме нарушением тем серьезнее, что он как министр внутренних дел должен теперь провести проверку в подчиненном ему ведомстве. При этом министр внутренних дел не выразил ни малейшего сожаления в связи с нарушением".

За недоверие проголосовали 46 депутатов из 101. Поддержали министра 51 депутат.

Вотум недоверия мог быть принят лишь в том случае, если за него проголосовали бы не менее 51 депутата.

ки

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