Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 13:24

Париж. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Представляющий оппозицию сопредседатель конституционного комитета Сирии Хади аль-Бахра в среду напомнил о необходимости соблюсти установленные резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН сроки реализации политического процесса в стране и проведения выборов в соответствии с новой конституцией.

"В пункте 4 резолюции (2254 Совбеза ООН - ИФ) говорилось о поддержке ведомого самими сирийцами политического процесса урегулирования, осуществляемого при содействии Организации Объединенных Наций. Этот процесс должен привести к тому, что за шесть месяцев следует перейти к заслуживающему доверия, инклюзивному механизму управления страной, на внеконфессиональной основе", - сказал он на открытии заседания конституционного комитета, ссылаясь на выдержки из резолюции.

Также сопредседатель напомнил, что, согласно резолюции, свободные и справедливые выборы соответствии с новой конституцией должны быть проведены в 18-месячный срок и организованы под надзором со стороны Организации Объединенных Наций.

Аль-Бахра подчеркнул, что другого решения конфликта, кроме как политического, быть не может.

"Пришло время осознать, что победа в Сирии - это достижение справедливости и мира. Речь не идет о победе в войне. Такая победа не приведет к стабильности в моей стране. Это единственная победа, которую могут разделить все сирийцы", - добавил он.

В среду в Женеве начал работу сирийский конституционный комитет.

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