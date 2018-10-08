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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 12:15 08.10.2018 - 12:15

Стамбул. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Оппозиционные группировки Сирии в понедельник завершают вывод тяжелой техники из демилитаризованной зоны в Идлибе на северо-западе Сирии в соответствии с договоренностями Москвы и Анкары, сообщает в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на данные корреспондентов в Идлибе.

"Со вчерашней ночи вооруженная оппозиция ускорила процесс отвода тяжелого вооружения с линии соприкосновения", - сообщает агентство.

По его данным, представители оппозиции заверили, что "процесс вывода тяжелой техники завершится в течение дня". Также оно подчеркивает, что члены Сирийской освободительной армии и ряд других группировок большую часть артиллерии уже отвели с линии соприкосновения.

Договоренность о создании демилитаризованной зоны в Идлибе была достигнута президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в середине сентября на переговорах в Сочи. Ожидается, что она будет создана к 15 октября. Контроль на месте будут осуществлять совместно турецкие и российские военные.

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