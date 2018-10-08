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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 13:45 08.10.2018 - 13:45

Стамбул. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Сирийские оппозиционные группировки завершили вывод тяжелой техники из Идлиба, сообщает агентство "Анадолу" в понедельник.

"В соответствии с договоренностями России и Турции по Идлибу, отряды умеренной оппозиции и противники режима Асада завершили вывод тяжелой техники из демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии", - сообщает агентство.

По данным корреспондента агентства, с ночи на понедельник вооруженная оппозиция увеличила темпы отвода тяжелого вооружения. Информацию о то, что вывод тяжелой техники завершился агентству подтвердили представители оппозиционных группировок и в командовании вооруженными силами Турции.

Договоренность о создании демилитаризованной зоны в Идлибе была достигнута президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в середине сентября на переговорах в Сочи. Ожидается, что она будет создана к 15 октября. Контроль на месте будут осуществлять совместно турецкие и российские военные.

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