Дубай. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Оппозиция в Судане требует у находящихся у власти в стране военных доказательства того, что бывший президент страны Омар аль-Башир находится в тюрьме, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

"Мы не можем верить им, на протяжении 30 лет они все работали с режимом... Они считают, что могут обманывать народ. Мы не должны принимать то, что они говорят, пока не увидим доказательств", - заявил в интервью агентству один из лидеров возглавляющей протесты в Судане Ассоциации профессионалов Мохамед Юсуф аль-Мустафа.

Он отметил, что доказательства нужны, чтобы успокоить людей, выходящих на улицы.

"Мы просим доказательств, любых, которые принесут спокойствие нам и народу", - заявил суданский оппозиционер.

М.Ю.аль-Мустафа отметил, что, даже если О.аль-Башир и находится в тюрьме, то к нему вряд ли относятся так, как к нему самому, когда он провел два месяца в заключении. М.Ю.аль-Мустафа рассказал, что в то время, как он был в заключении, его плохо кормили и содержали в камере с 12 другими заключенными.

Оппозиционер подчеркнул, что протестующие не возражают против передачи О.аль-Башира Международному уголовному суду в Гааге, который обвиняет экс-президента в геноциде. В то же время М.Ю.аль-Мустафа подчеркивает, что и в Судане бывшего президента также необходимо судить за ряд других преступлений.

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента Омара Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти О.Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.

1мм эф

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