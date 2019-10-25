Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 12:24

Франкфурт. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Опрос аналитиков, проведенный Европейским центральным банком (ЕЦБ) в начале октября, показал ухудшение их ожиданий в отношении темпов экономического роста, а также инфляции в еврозоне на ближайшие годы.

Согласно результатам опроса 53 экспертов, инфляция в еврозоне составит 1,2% как в 2019 году, так и в 2020 году, а в 2021 году ускорится до 1,4%. Таким образом, оценка инфляции на текущий год понижена на 0,1 процентного пункта (п.п.), на 2020 год - на 0,2 п.п., на 2021 год - на 0,1 п.п.

Снижение прогноза инфляции подчеркивает сложность задачи, стоящей перед Европейским центральным банком (ЕЦБ), который в течение многих лет не может добиться возврата инфляции к целевому уровню "чуть ниже 2%", пишет The Wall Street Journal.

Долгосрочный прогноз инфляции в еврозоне оставлен на уровне 1,7%. При этом прогноз на долгосрочную перспективу для инфляции без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей понижен до 1,6% с 1,7%.

Прогноз роста ВВП еврозоны на 2019 год был понижен экспертами на 0,1 п.п. - до 1,1%, на 2020 год - сразу на 0,3 п.п., до 1%, на 2021 год - на 0,1 п.п., до 1,3%. Прогноз подъема экономики еврозоны в долгосрочной перспективе оставлен на уровне 1,4%.

Как сообщалось, на сентябрьском заседании ЕЦБ снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5% годовых. Кроме того, руководство Центробанка приняло решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам, в соответствии с которой часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, будет освобождена от отрицательной ставки, и объявило о запуске программы выкупа активов на 20 млрд евро в месяц с 1 ноября.

На октябрьском заседании ЕЦБ не стал менять параметры денежно-кредитной политики.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк аш ри*

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