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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 8:08 02.07.2018 - 08:08

Токио. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, во втором квартале 2018 года продолжил снижение и достиг самой низкой отметки с апреля-июня прошлого года. Впервые с 2012 года индикатор падает два квартала подряд.

Больше всего японских бизнесменов пугают перспективы мировой торговой войны, кроме того, они опасаются укрепления иены.

В апреле-июне значение индикатора уменьшилось до 21 пункта по сравнению с 24 пунктами в январе-марте, свидетельствуют данные Банка Японии.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем рассчитывали на снижение до 22 пунктов.

Падение индекса Танкан означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался меньше доли тех, кто так не считает. До начала 2018 года доверие крупных компаний к экономике Японии улучшалось пять кварталов подряд.

Индикатор доверия крупных непроизводственных компаний страны, напротив, вырос во II квартале до 24 пунктов с 23 пунктов, в то время как эксперты не прогнозировали его изменения.

Вместе с тем индекс доверия малого бизнеса снизился с максимальных за 26 лет 15 пунктов до 14 пунктов, как и ожидалось.

Промышленные корпорации Японии ожидают сохранения деловой конъюнктуры без изменения в ближайшие три месяца, свидетельствуют данные опроса. Вместе с тем в сфере услуг предполагается ослабление активности для перерабатывающей промышленности индекс ожиданий достиг максимума за 10 лет, для сферы услуг - самого высокого уровня с третьего квартала 2015 года.

Крупные компании планируют повысить капиталовложения в текущем финансовом году, который начался 1 апреля, на 13,6%. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали менее значительного подъема - на 9,3%.

Прогноз промышленных компаний для среднего обменного курса нацвалюты на II полугодие равен 107,26 иены за доллар США. В предыдущем квартале ожидания на этот период равнялись 109,68 иены/$1, а в понедельник американская нацвалюта торгуется на уровне 110,70 иены против 110,76 иены по итогам предыдущей сессии.

Прогноз укрепления иены наиболее существенно ухудшил настроения среди автомобилестроительных компаний и производителей электроники, которые в значительной степени зависят от экспортной выручки.

Танкан рассчитывается Банком Японии ежеквартально по итогам опроса крупных японских компаний и отражает уровень их оптимизма. ЦБ придает большое значение этому показателю, поскольку 99% из более чем 10 тыс. опрашиваемых компаний обычно отвечают на заданные вопросы, что позволяет воссоздать более полную картину происходящего в экономике. В рамках 177-го исследования, проводившегося с 29 мая по 29 июня, анкеты были направлены 10,16 тыс. компаний, в том числе свыше 1,9 тыс. крупных предприятий и 210 финкомпаний.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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