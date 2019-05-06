Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 19:36

Брюссель. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал председателя фракции Европарламента Европейская народная партия (ЕНП) - одного из ведущих кандидатов на выборах на пост главы Еврокомиссии Манфреда Вебера, сообщает агентство Associated Press.

По словам В.Обрана, он не будет поддерживать кандидатуру М.Вебера, поскольку тот оскорбил Венгрию, заявив, что он не нуждается в голосах венгров.

Венгерский премьер отметил, что кандидатура М.Вебер не подходит для должности главы Еврокомиссии.

Ранее М.Вебер, являющийся кандидатом на пост главы Еврокомиссии, выдвинул ультиматум В.Орбану. Он потребовал от него прекратить критику европейских органов власти. В противном случае, по словам М.Вебера, партию "Фидес" исключат из крупнейшей в Европарламенте правоцентристской ЕНП.

М.Вебер - член Европарламента и председатель Европейской народной партии. Ожидается, что именно ЕНП победит на выборах в Европейский парламент позже в мае, и тогда М,Вебер получит возможность сменить Жан-Клода Юнкера на посту главы Еврокомиссии.

В.Орбан известен критическими высказываниями в адрес ЕС и его инициатив. В частности, он не одобряет европейский подход к проблеме нелегальной иммиграции.

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