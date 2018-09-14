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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 14:19 14.09.2018 - 14:19

Брюссель. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Голосование Европейского парламента, которое позволит принять меры против Венгрии, если та подрывает демократические ценности ЕС, не представляет опасности для Будапешта, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Это такая процедура, по окончании которой не будет санкций, не будет опасности", - сказал В.Орбан в интервью местной радиостанции.

Он упомянул, что осуждение со стороны ЕС поправок в венгерской конституции в 2013 году "не привело ни к чему, и в этот раз будет так же".

Европарламент на этой неделе проголосовал за резолюцию, призывающую Совет ЕС рассмотреть состояние правового государства в Венгрии. Если процедура в Совете ЕС против Венгрии будет запущена, страна может лишиться права голоса в Совете ЕС.

За день до этого комитет ЕП по гражданским свободам пришел к выводу, что Венгрия "рискует серьезным образом нарушить ценности ЕС", и предложил Европарламенту призвать Совет ЕС запустить процедуру по статье 7 параграфу 1 Договора о Европейском союзе, чтобы воспрепятствовать угрозе фундаментальным ценностям Евросоюза.

Докладчик Европарламента Юдит Саргентини выдвинула против властей Венгрии обвинения в отказе следовать европейской политике в области миграции, в нарушении прав меньшинств в стране, в коррупции представителей власти. С обвинительными заявлениями вслед за ней выступили представители комитетов ЕП по бюджетному контролю, по конституционным делам и правам женщин и гендерному равенству. Они призывали запустить процедуру по статье 7 договора.

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