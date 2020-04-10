Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 15:55

Брюссель. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу заявил, что ограничительные меры позволили замедлить распространение нового типа коронавируса Covid-19, однако "настоящее испытание" еще впереди.

"Есть страны, которые движутся в сторону выхода (из эпидемии - ИФ), но в Венгрии я пока не вижу света в конце тоннеля", - сказал Орбан в интервью местной радиостанции Kossuth Radio.

Он добавил, что введенные меры позволили замедлить распространение эпидемии в стране и "выиграть время".

"Но великое испытание, настоящая проверка еще впереди", - указал премьер.

Накануне Орбан объявил о продлении режима самоизоляции в стране для борьбы с распространением нового типа коронавируса на неопределенный срок. Действующие в Венгрии ограничения разрешают жителям покидать свои дома только для того, чтобы отправиться на работу, за покупками или в аптеку, а также чтобы заняться физической активностью. Изначально этот режим должен был действовать до 11 апреля.

В Чехии с начала эпидемии зарегистрировано около 1,1 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 77 человек скончалось, более 100 выздоровели.

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