Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 5:36

Пекин. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Международная ассоциация круизных линий в связи с распространением коронавируса распространила уведомление, строго запрещающее принимать на борт лайнеров пассажиров, прибывших из КНР, сообщают китайские СМИ.

Данная мера направлена на предотвращение вспышек вызываемой коронавирусом пневмонии, отмечается в уведомлении.

Причиной послужило то, что заболевание диагностировано у десяти пассажиров лайнера Diamond Princess, который в настоящее время находится вблизи японского порта Иокогама.

Лайнер 20 января отправился из Иокогамы в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно было остановлено на рейде порта Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Сначала наличие коронавируса было обнаружено у 10 пассажиров, позднее - еще у 10.

На борту судна находится 2 тыс. 666 туристов и 1 тыс. 45 членов экипажа.

В среду в посольстве РФ в Токио "Интерфаксу" сообщили, что среди пассажиров 24 гражданина России. Позднее поступила информация, что все они здоровы.

Решением японских властей все пассажиры будут 14 дней находиться на судне на карантине.

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