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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 16:30 09.07.2018 - 16:30

Хельсинки. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Организаторы акции протеста Helsinki Calling против встречи в Хельсинки президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщили о её переносе с понедельника, 16 июля на воскресенье, 15 июля.

"Мы решили перенести её. Сейчас ведутся переговоры с полицией", - рассказала в понедельник газете Helsingin Sanomat одна из организаторов акции Илона Таймела (Ilona Taimela).

Она отказалась назвать причины переноса марша по центру Хельсинки, подчеркнув лишь, что это инициатива организаторов, а не полиции.

Ранее организаторы сообщали СМИ, что намерены, в частности, протестовать против политики России на Украине и против повышения таможенных пошлин правительством США. Ожидается, что в акции примут участие до 15 тыс. человек.

И.Таймела сообщила, что идут переговоры о времени проведения демонстрации. Организаторы намерены забронировать для этого целый день.

"Это не антироссийская или антиамериканская демонстрация, но мы надеемся, что наше послание будет передано через новости и социальные сети Трампу и Путину", - сказала Катри Илинен (Katri Ilinen).

По словам устроителей акции, Helsinki Calling объединяет более ста различных организаций и организаторов со схожими взглядами на демократические права общества, права человека, окружающую среду, защиту климата, борьбу за мир.

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