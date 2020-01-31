Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 15:22

Токио. 31 января. ИНТЕРФАКС - Организаторы Олимпийских игр 2020 в Токио заверили в пятницу, что вопрос об отмене соревнований из-за ситуации вокруг распространения коронавируса пока не поднимался.

"Мы никогда не обсуждали возможность отмены игр", - приводит агентство Associated Press заявление организаторов.

"(Оргкомитет - ИФ) Токио-2020 будет продолжать сотрудничать с МОК и имеющими отношение к этой ситуации организациями. Мы будем рассматривать все контрмеры, которые могут быть необходимыми", - отмечается в заявлении.

Слухи о возможной отмене или переносе летних Олимпийских игр появились на фоне сообщений о том, что представители МОК провели встречу с членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за вспышки коронавируса.

Между тем, в МОК указали, что "подготовка к Токио-2020 продолжается, как и планировалось". "Это нормальная практика для МОК сотрудничать со всеми основными агентствами ООН при необходимости", - добавили в организации.

В самой Японии отмечены на данный момент 14 случаев заболевания коронавирусом, в том числе два предполагаемых случая, когда заболевание передавалось непосредственно от человека к человеку. В пятницу в Японию прибыл третий авиарейс с эвакуированными из Уханя японцами - более 190 человек. До этого Япония вывезла на двух рейсах еще 416 человек.

Всего по Китаю с декабря прошлого года, когда коронавируса начал распространяться из Уханя, зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курса лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и других странах.

Всемирная организация здравоохранения в четверг объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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