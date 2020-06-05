Токио. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Организаторы Олимпийских игр в Токио будут следить за ситуацией с COVID-19 до следующей весны, чтобы принять решение проводить ли игры, сообщают японские СМИ.

"К марту будущего года станет понятно, состоялся ли отбор спортсменов. Это тоже важный момент. Исходя из такой ситуации на тот момент, организационный комитет должен будет принять решение", - завил заместитель председателя организационного комитета Олимпийских игр в Токио Тосиаки Эндо.

В марте Международный олимпийский комитет и правительство Японии из-за пандемии коронавируса перенесли на год проведение Олимпийских игр, первоначально намеченных на 24 июля 2020 года.

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